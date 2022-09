No obstante, según Sumner, que ahora vive en Los Ángeles tras estudiar en la Universidad de Texas, el bebé en camino de la pareja hizo que Levine se pusiera en contacto con ella meses después de que su supuesto romance terminara, ya que reveló un extraño mensaje en Instagram en el que el músico le preguntaba si podía ponerle su nombre a su nuevo hijo.

Desde entonces, Levine ha hablado y ha afirmado que no tuvo una aventura con la modelo, pero admitió que había “cruzado la línea durante un periodo lamentable de mi vida”.

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, el cantante afirmó: “Se están diciendo muchas cosas sobre mí en este momento y quiero aclarar las cosas. Utilicé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa en CUALQUIER tipo de coqueteo. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida. En algunos casos se convirtió en algo inapropiado. Lo he abordado y he tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia”.

Y añadió: “Mi esposa y mi familia es lo único que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo haremos juntos”.