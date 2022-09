Iris Portillo disfruta más la vida tras accidente: “Dios me dio otra oportunidad”

San Pedro Sula, Honduras.

Casi tres meses han pasado desde el aparatoso accidente que casi le arrebata la vida a la modelo hondureña Iris Portillo. Ahora, varias semanas después de ese traumático momento, la joven afirma que disfruta la vida mucho más que antes, ya que esta “se nos puede ir en un abrir y cerrar de ojos, pues para morir solo ocupamos unos segundos”. En una entrevista con LA PRENSA, la hondureña cuenta cómo fue ese 29 de junio, el día que marcó un antes y un después en su vida. Portillo, quien también ha trabajado en medios de comunicación como presentadora de TV, dijo que primero chocó contra un árbol y luego su auto cayó en un abismo. Iris Portillo, modelo que sufrió accidente en Choloma, supera su cirugía en la cabeza (FOTOS) “Venía de trabajar, muy cansada. Me ganó el cansancio, yo me dormí en la carretera. Lastimosamente había una curva bien pronunciada, a unos cinco minutos de llegar a mi casa, y pues allí fui a dar con mi vehículo, el cual dio tres vueltas. Eso provocó que tuviera un gran impacto y se me hiciera una fisura en el cráneo, y posteriormente se formó un hematoma”, explica Iris.

“Me operaron, me tenían que operar de emergencia, me siento tan agradecida, Dios ha sido tan bueno conmigo, en este proceso nunca me abandonó. Mis amigos, vecinos y también los medios de comunicación me apoyaron compartiendo los ‘post’, porque mi operación era muy costosa, tenía un valor de 100,000 lempiras, y gracias a Dios pude ser operada”, recuerda. Y es que tras el grave accidente,en redes sociales se hizo viral una campaña para recaudar fondos y así poder pagar su operación, algo que Iris nunca olvidará y de lo que siempre estaráagradecida. “Este es un accidente del que no cualquiera sale vivo, Dios me dio una segunda oportunidad de vida. Gracias a Dios aquí estamos. Y por todo hay quedar gracias, por lo bueno y por lo malo”, reflexiona.

Lección de vida Después de esta experiencia, Iris ha decidido valorar más los momentos juntocon los seres que ama, pues, según ella misma cuenta, estabaobsesionada con la idea de trabajar sin parar. “El accidente fue resultado de micansancio, no le ponía una pausa a mi vida. Yo quería tomar todos los eventos posibles y había bastante trabajo acumulado. Una amiga me decía que la avaricia es mala, y ambas compartíamos esa idea, pero yo no la ponía en práctica. Yo decía ‘este evento sí, y este sí’, y así sucesivamente. Eso es malo, no le estamos dando un descanso al cuerpo”, dice Portillo, quien trabaja como modelo para diferentes agencias. Modelo hondureña lucha por su vida tras accidentarse en Choloma (FOTOS) “Es importante que entendamos que la vida se nos puede ir rápido, yo pude haber muerto en ese accidente; pero Dios no lo quiso, todavía no ha cumplido su propósito en mí. Hay muchas cosas que no hacemos por trabajo, cuántas veces le decimos a nuestra familia ‘te amo’ o cuantas veces no le dedicamos tiempo a ellos”, cuenta con la voz entrecortada.

Experiencia similar. La joven, quien fue reina de la feria en su natal Choloma, reveló que no es la primera vez que se queda dormida al volante. “Me ganó el sueño... No es la primera vez, ya Dios me había dado un aviso. Una vez me subí a la mediana en la avenida Circunvalación, pero desperté a tiempo... esta segunda vez fue diferente. Casi no vivo para contarlo”, compartió. Y como agradecimiento a Dios dijo que decidió dejar algunas cosas desu vida atrás. “Como forma de agradecimiento a Dios tenemos que dejar varias cosas. Yo dejé algo que soloDios y yo lo sabemos, yo le dije ‘como forma de agradecimientote entrego esto’. El Señor quiere que nos volvamos a Cristo, es lo que más desea”.