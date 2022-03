Excuñadas de Anuel lo acusan de “dejar en la calle” a su expareja y madre de su hijo

Hace unos días Anuel AA concedió una entrevista junto a su futura esposa Yailin en la que aclaró que ella aún no había podido conocer a su hijo Pablo porque el niño vive en Puerto Rico con su madre, Astrid, aunque dio a entender que el encuentro entre las dos personas más importantes de su vida tendría lugar más pronto que tarde.

En general, el tono de sus declaraciones daba a entender que su antigua pareja y él estaban en total sintonía en lo relativo a la educación de su único retoño en común, pero la realidad no serían tan idílica como él la pintaba.

Ahora las hermanas de Astrid han compartido una serie de mensajes a través de sus Stories en las que aseguran que Anuel ha dejado a madre e hijo en la calle y no se preocupa por su pequeño más allá que para enviarle dinero.

“No eres hombre y mucho menos padre. Recuerda que todo lo que sube así mismo baja. Los sacaste a la calle. No te preocupas, que ella no está sola”, le ha reprochado una de sus antiguas cuñadas.