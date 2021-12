View this post on Instagram

“Sigo procesado la belleza de todo aún. Gracias a ti, que formaste parte de esta unión estando presente o a la distancia. Fuimos un solo corazón latiendo en pro del amor. Gracias al universo por regalarme (al fin) al mejor hombre que pisa la tierra diseñado a la medida para mí”, escribió.

La protagonista de Welcome to Acapulco y El Hubiera Sí Existe se comprometió con Martínez Olmos, ex esposo de la actriz Martha Cristiana, hacia finales de 2019.