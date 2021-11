Will Smith abrirá por completo su corazón en la serie documental, Best Shape of My Life, donde además de bajar de peso, se enfrentará a varios demonios internos, como a las tendencias suicidas que tuvo en el pasado y su relación con los trastornos mentales.

La estrella de Hombres de Negro, Yo, Robot y Aladdin, lanzó este fin de semana el primer trailer de la miniserie original de YouTube, que tendrá seis episodios, y en donde se enfocará en mejorar su condición física. La producción estrenará este 8 de noviembre.

“Cuando comencé este programa, pensé que me estaba poniendo en la mejor forma de mi vida físicamente, pero mentalmente, estaba en otro lugar”, dice el histrión en el avance. “Acabé descubriendo un montón de cosas ocultas sobre mí”.

En una escena, el también productor de 53 años, habla sobre su pasado con amigos y familiares, incluida su esposa, Jada Pinkett Smith, y sus hijos, Jaden, de 23 años, y Willow, de 21.