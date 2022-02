Por si eso no fuera suficiente, el también actor de ‘Lo Imposible’ (2012), la cinta de Juan Antonio Bayona protagonizada por Ewan McGregor y Naomi Watts, no ha dejado de generar titulares en los últimos tiempos a raíz de su relación sentimental con Zendaya , la estrella de ‘Euphoria’, ‘Dune’ y de numerosas campañas publicitarias del sector de la moda.

Nada más lejos de la realidad, como ha puesto él mismo de manifiesto en su última entrevista. Además de contar con un carácter más que afable, Tom dispone de una red de seguridad familiar y afectiva que evitará que la fama se le suba a la cabeza.

“Mis mejores amigos son los que he tenido toda la vida. Y mis familiares serían los primeros en avisarme si tengo algún brote de estrellita, me imagino. Todos ellos me ayudan a mantenerme con los pies en el suelo. Adoro a mis amigos y créeme que a ellos no les gustaría nada si empezara a comportarme como ciertos personajes de Hollywood”, ha señalado en conversación con el programa ‘This Morning’, de la cadena británica ITV.

