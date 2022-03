Una vez más, el actor Josh Peck habló de su complicada relación con su coprotagonista de la exitosa serie ‘Drake Josh’, Drake Bell.

Durante una entrevista en el podcast ‘BFFs with Dave Portnoy and Josh Richards’, la estrella de ‘How I Met Your Father’ participó en un juego de asociación de palabras en el que dio su opinión acerca de varias estrellas infantiles, entre ellas, el cantante Drake Bell.

Josh Peck, de 35 años, sólo pudo decir acerca de su ex compañero: “Está bien. Le deseo lo mejor”.

Peck admitió que no tiene una relación de amistad con Bell desde que terminaron el programa, por lo que han tenido algunos altercados.

“Me casé con mi esposa en una ceremonia pequeña a la que sólo asistieron personas muy cercanas a nosotros. Yo pensé que el secreto de que Drake y yo no tuvimos contacto después de hacer la maravillosa serie me lo llevaría a la tumba. Nadie necesitaba saber que durante 10 años no tuvimos contacto. Así que no lo invité a mi boda”, reveló Peck.