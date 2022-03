Daniel Radcliffe no aparecerá en ‘Harry Potter y el niño maldito’: “No me interesa”

Su única condición para ponerse al frente del proyecto sería que Daniel Radcliffe volviera a retomar el papel que le convirtió en una estrella, pero el actor no está interesado en revisitarlo.

“Sé que no es la respuesta que le gustaría escuchar al resto del mundo, pero creo que pude regresar y disfrutar tanto porque ya no forma parte de mi vida en el día a día”, ha explicado acerca de ese reencuentro en una entrevista al periódico New York Times.

“Estoy llegando a un punto en el que siento que me he distanciado de Potter lo suficiente y estoy muy contento con el momento en que me encuentro, y volver supondría un cambio inmenso en mi vida”.

Daniel no descarta por completo la posibilidad de interpretar de nuevo al ‘niño que vivió’, porque sabe que nunca debe decir nunca, pero tendrá que pasar mucho tiempo antes de que se lo plantee en serio.

“Nunca voy a decir nunca, pero los muchachos de Star Wars, por ejemplo, esperaron como 30 o 40 años antes de regresar. Para mí, solo han pasado diez. No es algo que realmente me interese hacer en este momento”, sentenció.