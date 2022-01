James Franco fue acusado de intimidar a estudiantes en su escuela de actuación llevándolos a situaciones sexuales injustificadas y abusivas.

James Franco rompió el silencio sobre las acusaciones en su contra por conducta sexual inapropiada y admitió que mantuvo relaciones sexuales con estudiantes de su escuela Franco’s Studio 4.

En una entrevista con Jess Cagle de SiriusXM, el actor declaró que pensaba en ese tiempo que dormir con sus estudiantes estaba bien debido a que era aceptable y consensual.

“Durante el transcurso de mi enseñanza, me acosté con los estudiantes, y eso estuvo mal”.

“Pero como dije, no es por eso que comencé la escuela y no fui la persona que seleccionó a las personas para estar en la clase. No era un plan maestro de mi parte. Pero sí, hubo ciertos casos en los que, ya sabes, estaba en una cosa consensuada con un estudiante y no debería haberlo estado “, señaló Franco, de 43 años.