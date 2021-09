Shakira enternece las redes con un emotivo mensaje para su padre

Madrid, España.

Este martes 7 de septiembre marca un día muy especial en la casa de Shakira porque su padre, William Mebarak, cumple 90 años y ella, que por norma general siempre trata de mantener a sus seres queridos al margen de su fama, no ha querido dejar pasar la oportunidad de dedicarle una emotiva publicación en su cuenta de Instagram para explicar la inmensa influencia que él ha tenido tanto en su vida como en su carrera profesional.

"Papá lindo, Has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, 'Mi cómplice y todo'. Mi mejor amigo. ¡¡Felices 90 años espectacularmente vividos!!", arranca el mensaje que su hija le ha dedicado a William.

Shakira también ha acompañado esta bonita felicitación de una fotografía en la que posa con William y con Nidia, su madre, y que además parece haber sido tomada recientemente por el color de pelo de la colombiana, que volvió a pasarse al bando de las pelirrojas no hace mucho.

"Te amo con todo mi ser. Tu niña, Shakira", ha añadido para dejar claro que, para su padre, ella sigue siendo la misma pequeña que soñaba con cantar por mucho que haya pasado el tiempo y ahora sea una de las estrellas más importantes de la música latina.