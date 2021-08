Demi Lovato confiesa su obsesión por la exnovia de Maluma

Madrid.

La modelo Natalia Barulich comparte a menudo fotografías en Instagram en las que presume de su impresionante físico y una de ellas, en la que posa de espaldas a la cámara en el museo del Louvre con una falda muy corta, ha conseguido llamar poderosamente la atención de Demi Lovato.

La estrella del pop, que este mismo año hizo pública su identidad no binaria y prefiere no definir su sexualidad, ha dejado el siguiente comentario en esa publicación: "Oh Dios mío".

Por si no había conseguido llamar su atención de esta forma, Demi ha subido la misma imagen a sus Stories etiquetando a la ex de Maluma para asegurarle: "@natalia estoy obsesionada contigo".

Parece que toda esta atención no le ha molestado lo más mínimo a la DJ e influencer, que le ha querido confesar que la admiración es mutua en esa plataforma respondiéndole: "Te adoro".

Natalia Barulich y Demi Lovato han intercambiado algunos mensajes en redes sociales.

Natalia Barulich vivió un romance tóxico con Maluma

En junio de 2020, Natalia Barulich, exnovia de Maluma, rompió el silencio sobre la relación que tuvo con el reguetonero y aceptó que tuvieron un noviazgo tóxico.

La modelo, quien estuvo al lado del colombiano durante dos años confesó en una entrevista con el periodista Danny Morel que, a pesar de que en redes sociales parecía que su amor era inseparable, la realidad es que no era así, ya que ella era la que más ponía de su parte en esa relación.

“Era una relación unilateral, lo que significa que yo estaba dando el 100% y estaba recibiendo un 20%. Diría que algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara. Era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja“, explicó.

Los enamorados se conocieron en la grabación del clip “Felices los Cuatro”, en donde la modelo participó como interés romántico del cantante, algo que llevaron de la pantalla a la vida real.

La parejita rompió en noviembre del 2019, luego de irse de gira mundial juntos, ya que Natalia también es DJ y abría los show de Maluma, sin embargo, ella se hartó de la actitud del intérprete.

“Hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste extrañando la relación de alguna manera, pero la relación para mí era muy tóxica“.