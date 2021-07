¡Dulce espera! Scarlett Johansson será mamá por segunda vez

Ciudad de México.

La actriz Scarlett Johansson está en espera de su primer hijo con su esposo, Colin Jost, de acuerdo con la columna Page Six, del diario The New York Post.

"Scarlett está embarazada, pero lo ha mantenido muy callado. Ella se ha mantenido en un perfil muy bajo", comentó una fuente.



La estrella de Avengers, de 36 años, ya había desatado rumores respecto a su embarazo el pasado junio, tras saltarse varios eventos presenciales con motivo del estreno de su reciente película, Black Widow.



"No ha estado dando muchas entrevistas o eventos para promocionar Black Widow, lo cual es sorprendente, ya que es un gran lanzamiento de Marvel/Disney, y ella es tanto la estelar como la productora ejecutiva", añadió el informante.



En su lugar, la protagonista de Lucy ha realizado encuentros digitales, como su aparición en The Tonight Show With Jimmy Fallon el pasado 21 de junio.



Quienes han participado en las proyecciones y alfombras rojas del largometraje en lugar de Johansson han sido sus coestrellas Florence Pugh y David Harbour, en eventos tanto en Los Ángeles, Londres y Nueva York.

Colin Jost y Scarlett Johansson se casaron el pasado octubre.



El futuro bebé de la famosa será su segundo hijo, ya que anteriormente dio la bienvenida a su pequeña Rose, de 6 años, con su ex esposo, Romain Dauriac.



Johansson y Jost se casaron en octubre del año pasado tras tres años de relación; se conocieron en el set de Saturday Night Live en 2006, pero no se vincularon románticamente sino hasta mayo del 2017, donde los captaron besándose en una fiesta de la NBC.