Enrique Guzmán arremete contra periodista que entrevistó a Frida Sofía y este le responde

Después de que el cantante Enrique Guzmán fuera acusado de abuso sexual por parte de su nieta Frida Sofía, este no solo negó dichas afirmaciones sino que también criticó al periodista Gustavo Adolfo Infante, quien entrevistó a la hija de Alejandra Guzmán.

Enrique Guzmán recurrió a su cuenta de Twitter para defenderse de los ataques de su nieta, y aseguró que Frida requiere ayuda psiquiátrica y “ojalá la encuentre”, además de eso le envió un mensaje a Gustavo Adolfo Infante.

El exesposo de Silvia Pinal destacó que siempre ha tratado “con respeto y seriedad” al periodista, sin embargo, tras conocer las revelaciones dadas a conocer el día de ayer en la emisión del programa De Primera Mano las consideraba “una falta de respeto” e incluso se lamentó de haber estrechado alguna vez la mano a Gustavo Adolfo.

“Sr. Gustavo Adolfo Infante siempre te he tratado con respeto y seriedad, lo que has hecho ayer es una falta de respeto. Te reclamo y me arrepiento de haber estrechado tu mano”, dijo Guzmán en su perfil de Twitter.

Tras la polémica que provocó su entrevista, Gustavo Adolfo respondió a Enrique Guzmán lo siguiente:

“Enrique: yo no lo dije. Yo soy un reportero, yo voy a preguntar. Me comprometí con una carrera que se llama periodismo a decir la verdad. Si una persona tan importante como esta chica, Frida, da una declaración de esta magnitud, no tengo porque taparla”, dijo Gustavo Adolfo en un video.

