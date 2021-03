JLo y Alex Rodríguez rompen su compromiso

Nueva York, Estados Unidos.

La cantante Jennifer López y el astro del béisbol Alexander Rodríguez rompieron su compromiso luego de una relación de cuatro años, informó este viernes la prensa del espectáculo estadounidense.



"Esto hace tiempo se veía venir", dijo una fuente a la revista People. "Están atados en sus mundos de negocios, por lo que no es una ruptura simple. Les ha tomado tiempo incluso pensar en desenredarlo todo".



La primicia había sido publicada poco antes por el sitio de celebridades Page Six y confirmada por TMZ.

Compromiso

Jennifer López, de 51 años, y A-Rod, de 45, ambos estadounidenses de origen puertorriqueño y dominicano respectivamente, anunciaron su compromiso en 2019, pero debieron posponer la boda en dos ocasiones debido a la pandemia del coronavirus.



A-Rod le había pedido la mano con un enorme diamante un año después de que ella lanzara una sugestiva canción que decía "¿Y el anillo pa' cuándo?" y que muchos interpretaron como una indirecta no muy sutil.



Pero aunque no hubo boda, la pareja latina favorita más mimada de Estados Unidos se compró una mansión de 10 habitaciones en Star Island, una de las islas más lujosas y exclusivas de Miami, informó en agosto la prensa local.

Del llanto a la diversión

Este viernes, A-Rod publicó una foto de sí mismo en Instagram, navegando en un yate en las aguas de Miami, con la leyenda: "No me hagan caso, solo me estoy tomando una sail-fie", usando un juego de palabras entre sail (navegar) y selfie.

Alex Rodríguez compartió esta foto en su cuenta de Instagram.

La cantante Jennifer López, quien está en República Dominicana filmando una película, publicó una serie de viejos clips de ella riendo con gran frescura en entrevistas televisivas. "Encuentren una buena razón para reír hoy. Les mando amor a todos", escribió López.

JLo también compartió una historia en su cuenta de Instagram ha enternecido las redes sociales: su hija Emme llorando mientras es consolada por su padre Marc Anthony, lo que se ha interpretado el sufrimiento que viven los hijos de la pareja tras la ruptura de JLo y Alex Rodríguez.