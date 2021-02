Jorge Alejandro lanza el video de oficial de su nuevo sencillo "La paso mejor"

San Pedro Sula, Honduras.

El artista hondureño Jorge Alejandro Flores habló en exclusiva con Diario La Prensa y reveló que arrancó el mes de febrero con excelentes noticias para sus seguidores, pues este viernes lanza el video oficial de su reciente sencillo La paso mejor.



Esta es su segunda producción musical tras de salir del reality show La Academia (en diciembre del 2019) y se trata de su primera incursión en el género del pop urbano.



La letra y la música fueron inspiración de Flores bajo la producción de Juan Pablo Ordóñez. "Desde hace un ratito queríamos hacer algo bailable y crear una propuesta dentro del género urbano y nació La paso mejor. Estamos muy contentos con el resultado", dijo el talentoso artista hondureño.

El video fue dirigido por Álvaro Paz, el cual relata la historia de un par de jóvenes que se enamoran en medio de la arena y el mar. Haciendo revivir la esperanza de encontrar a esa persona que haga pasar la vida mejor.



Las escenas fueron grabadas en Omoa y en San Pedro Sula; además contaron con la participación del Ballet Dancestros.



La química de Jorge Alejandro con la modelo surgió de manera natural, pues se trata de su novia, Mariela Rodríguez, de quien sostiene está muy enamorado. "Es un amor poder tenerla en el proyecto, lo disfrutamos demasiado y la pasamos de lo mejor; todo fluyó natural. No veía una mejor persona para hacer este video que no fuera ella. Se lo pedí, aceptó y venció el miedo de salir ante la cámara, se ve hermosa", comentó el joven enamorado.



Flores señaló que el video es de alta calidad y que fue hecho con mucho profesionalismo. "Fueron muchas las personas involucradas y el tiempo invertido. El esfuerzo de cada uno hizo que el trabajo resultara excelente".



Entre sus proyectos futuros no descarta cantar baladas, ya que, es una petición frecuente de sus fans, aunque revela que no es su género favorito pues disfruta crear canciones bailables que le canten al amor.



Adelantó, que se encuentra trabajando en un dueto con el artista nacional Castelo, en el que también participaría el exacadémico mexicano Gibrán Gutiérrez. "Estamos muy contentos y ansiosos por este proyecto".



Jorge Alejandro sueña con llevar su carrera al plano internacional; sin embargo, reconoce que actualmente es un poco complicado por la pandemia. "Sin embargo, no me frena; sigo creando música y llevándola a través de los canales que sean posibles para transmitir amor, esperanza y ánimo".

Lleva el talento en las venas

Desde pequeño supo que había nacido para transmitir sus sentimientos a través del arte, siendo la música su mayor pasión.



Realizó su primera composición para un álbum a los 11 años de edad, en el disco Vive la vida de su hermana Gaby Flores, el cual marcó su destino como cantautor.



Participó en Código Fama Honduras; pero su paso por La Academia fue lo que le proyectó e hizo que se ganara el corazón de la gente.