Jorge Alejandro Flores ha recibido propuestas musicales en México y Honduras.

San Pedro Sula, Honduras

Jorge Alejandro Flores, el hondureño exconcursante de La Academia, habló en exclusiva con Diario LA PRENSA luego de su salida del reality show mexicano.

Este talentoso joven catracho vivió la experiencia del encierro durante diez semanas consecutivas y aunque fue expulsado en el octavo concierto, afirma tener nuevos proyectos en puerta.

Según, el joven de 25 años, ha recibido varias propuestas de productoras mexicanas y hondureñas que desean apoyar su carrera.

"Me siento muy honrado y feliz porque se han acercado a mi para proponerme trabajo, lo cual es el sueño de todo artista y gracias a Dios también cuento con el apoyo de mi familia para seguir trabajando en mi mayor pasión, la música", dijo Flores.

Además, agregó que se encuentra escribiendo su propia música para realizar una producción personal, la cual promete sorprender a sus seguidores.

En esta etapa de su vida está más inspirado que nunca y pronto dará a conocer sus primeras canciones.

Jorge Alejandro afirma que no debió ser expulsado

De su salida de La Academia comentó que no fue justa ya que aún le falta mucho más que dar.

"Yo no debí salir de la competencia, creo que Gibrán era quien tenía que salir y no es que tenga algo en contra de él, pero bueno así son las cosas".

Sin embargo, reconoció que las 24 horas de castigo, que le dio la producción de no recibir votos a su favor, le afectaron y al final repercutieron a su salida.

Flores está convencido de que todo pasa por algo y aunque ya no es parte del proyecto está muy contento por el trabajo que está haciendo su compatriota Angie Flores.

"Ella es una artista completa y es quien debe ganar la competencia, todos los hondureños debemos apoyarla porque tiene mucho talento y merece ganar".

Su personalidad en La Academia fue genuina

Lamentó que desde el principio los televidentes percibieran una imagen negativa sobre él; ya que sostiene que solo intentó ser auténtico.

Flores fue duramente criticado ya que al inicio del programa dijo que no quería continuar pues la carga física y emocional le afectó mucho dado que tenía una lesión en el torso que afectaba su desempeño. Sin embargo, una llamada de su padre lo hizo arrepentirse de esa decisión y continuar en la competencia.

"Recuerdo que cuando le comenté a los maestros que me sentía mal por la lesión, me dijeron que no era problemas de ellos y que debía presentarme a las clases. Así que en ese momento pensé: 'Aqui no me van a tratar con amor'. Y fue cuando quise irme y estar con mi familia".

Hasta ahora que salí de La Academia me doy cuenta de la imagen negativa que tenían las personas sobre mí. Desafortunadamente no a todos les pareció agradable mi personalidad y creo que las cosas se sacaron un poco de contexto, y de hecho sigo trabajando al respecto, pero solamente quise ser transparente".

Pese a lo complicado que fue su estancia en el reality por los diversas polémicas que se crearon a su alrededor a raíz de su supuesta "arrogancia" afirma que fue una gran experiencia en su vida y sin duda le gustaría repetir.