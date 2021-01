Operan de emergencia a Joshua Bassett a actor de disney

Estados Unidos.

Joshua Bassett, actor y cantante de Disney, ha preocupado a sus fans tras ser hospitalizado por sufrir fuertes dolores, que apenas le dejaban dormir.

El artista estadounidense se había mantenido ausente de las redes sociales, mientras sus fans creían que se debía a la polémica surgida tras la publicación de ‘Drivers License’, el debut de Olivia Rodrigo cuya letra iría supuestamente dirigida hacia él. Sin embargo, estaba sufriendo por su salud.

Este viernes lanzó su canción ‘Lie lie lie’ y lo que debería ser un día especial, ha sido todo lo contrario para el artista.

Los seguidores extrañban que Bassett no había realizado un directo para ver las reacciones de sus fans. Lo que no sabían es el que artista se encontraba en el hospital, algo que reveló el mismo horas más tarde.



"Bueno .. no es el primer lugar en el que asumí que estaría en el día de lanzamiento de ‘Lie Lie Lie’… (antes de que preguntes, no, no es covid.) después de que un sentimiento incómodo y desconocido se convirtiera en diez veces el peor dolor de mi vida, pensé que solo intentaría dormir. Después de varios días y noches muy, muy feas, hoy no tuve más remedio que ser llevado al hospital. Me gustaría darte las gracias por todo el apoyo en la canción !!! Hoy he hecho lo que he podido para mantenerme involucrado. ¡Tuve mi primera cirugía esta noche! ¡Descansaré en el hospital y los médicos verán lo que haya que hacer por la mañana! mucho cariño a todos! Joshy. (PD: los médicos aquí son las personas más dulces y profesionales de la. ¡Me han hecho sentir muy seguro!)", escribió en su cuenta de Instagram.