De las canchas a los escenarios: el artista colombiano Landa Freak anuncia colaboración con Karol G

San Pedro Sula, Honduras.

El artista colombiano Daniel Josué Castro, mejor conocido como Landa Freak, dejó el fútbol hace varios años para dedicarse de lleno a la música, y aunque confiesa que ambas son sus pasiones, por el momento disfruta al máximo su etapa como cantante y productor.

Hace unos días estrenó el video musical de Cámara lenta, su nuevo tema en colaboración con la cantante Van Hardey. El clip es una mezcla explosiva de sensualidad y ritmos urbanos.

Por otro lado, el artista cuenta con su propio sello musical CCWW, con el cual pretende impulsar la carrera artística de jóvenes talentos.

"Por ahora tengo unos siete u ocho artistas bajo mi sello, Van Hardey es una de las artistas que viene trabajando conmigo desde hace un tiempo", comentó Landa Freak en entrevista con LA PRENSA.

Pero eso no es todo, pues antes de concluir el 2020 espera lanzar un rémix de su éxito Amigos con derecho junto con su compatriota, Karol G.

El originario de Medellín, y la intérprete de Bichota mantienen una estrecha amistad desde hace varios años, así que esta colaboración será un sueño cumplido para ambos.

"Con Karol G somos muy buenos amigos, de hecho yo canté en uno de los cumpleaños de ella, tenemos muy buena amistad y conexión. Nos encontramos en un aeropuerto de Panamá y cuadramos algo contundente. Pero además de ella se vienen cosas fuertes con Maluma, Piso 21, Nicky Jam, pero prefiero esperar y dar la sorpresa cuando ya esté cerca, estamos esperando ordenes de las disqueras", adelantó el colombiano.

"Acabo de terminar un álbum con artistas como Nicky Jam, Piso 21, Amaro, Maluma, pero prefiero mostrarles con hechos y no palabras", explicó.

Con Maluma ya trabajó anteriormente, en 2011, en el tema musical Dime que te parece.

"Fue una canción que hicimos de amigos, hemos sido muy buenos amigos desde que estábamos más pequeños. El tema se posicionó muy fuerte en aquel momento, y desde allí hemos tenido buena conexión, siempre estamos en contacto, aunque ya no tanto como antes", dijo sobre su experiencia con el famoso colombiano.

Asimismo, dijo que en el futuro espera colaborar con algún artista hondureño.

"Me interesaría trabajar con artistas de Honduras, he recibido un apoyo fuerte y grato por parte del público hondureño, y agradezco mucho por eso. Esperemos que el ritmo diga todo. También me gustaría brindar la mano a los artistas de Honduras para que entren a Colombia”, comentó.

Experiencia como jugador profesional

Landa Freak ha estado vinculado a la música desde muy pequeño, pero hace más de 10 años también formó parte de varios equipos de fútbol de Colombia como el Independiente Medellín (donde se destacó como arquero), Envigado Fútbol Club, Bajo Cauca y el Atlético Bucaramanga.

Sin embargo, y a pesar de que este deporte es una de sus grandes pasiones, decidió retirarse por asuntos que empezaron a "incomodarle".

"Cuando decido retirarme del deportes es porque ya empiezo a ver que la industria del futbol empieza a ser infectada por personas que quieren monopolizar los sistemas, en el momento que yo vi que todo cambio a mal decidí retirarme para no tener que cargar con esas inconformidades", contó Castro, quien ahora solo juega de forma esporádica.

Al cuestionarle qué le apasiona más, la música o el fútbol, el medellinense responde lo siguiente: "Es un 50 y 50. Quisiera estar en las dos cosas, pero no se puede, así que solo me dedico a una sola. A las dos las amo con mi corazón", expresó.

Para finalizar, el intérprete invita a sus fans a seguir apoyándole y a estar pendiente de sus próximos proyectos y de las sorpresas que tiene preparadas para 2021.

De igual manera, envió un mensaje de aliento a todas las personas que han sido afectadas en este 2020 debido a la pandemia por el Covid-19.

"Sigan teniendo mucha fortaleza, esto pronto se va a acabar, les deseo mucha salud y que nunca les falte el pan en la mesa. Por mi parte, me hace falta muchas metas por alcanzar y entre ellos mi sueño de conocer Honduras", concluye.