Fallece Edgardo del Villar, presentador de Telemundo

Redacción.

Edgardo del Villar, conductor de Telemundo 47, perdió la batalla contra el cáncer.

El periodista de 51 años murió en la mañana del domingo en un hospital de New York, donde se encontraba internado en muy grave estado y esperando el triste desenlace.

En agosto de este año, Edgardo del Villar, había anunciado su retiro del noticiero de Telemundo 47. Los motivos: luchar contra el agresivo cáncer que había descubierto hacía exactamente un año.

"He decidido tomar un tiempo para centrarme en mi salud, por lo cual ya no me verán en la pantalla de Telemundo 47. No ha sido nada fácil, ahora todos mis esfuerzos se centrarán y se aplicarán para ganar esta batalla contra el cáncer", mencionó en su momento Edgardo.

Acompañado de su esposa, Carolina Novoa, y totalmente irreconocible físicamente, debido a los medicamentos, el periodista prometía no darse por vencido. El cáncer lo venció.

Comunicado de Telemundo

"Cuando Edgardo se unió a Telemundo 47, conocíamos a Edgardo como un periodista y narrador talentoso, todo con una sonrisa que iluminó la pantalla. Todos lo vimos por nosotros mismos, y mucho más.

Una de las primeras cosas que hizo cuando llegó fue increíblemente desinteresada: ofrecerse como voluntario para enseñar habilidades informáticas a los menos afortunados. Hizo esto fuera de la atención pública, impulsado solo por su deseo de retribuir a la comunidad que amaba.

Sin embargo, fue hace poco más de un año que vimos otro lado de Edgardo: una determinación inquebrantable de derrotar lo imposible. Se negó a darse por vencido ante una enfermedad totalmente incurable y de rápida propagación. Se empujó al límite, regresó al aire durante todo su tratamiento y se mantuvo positivo y optimista durante todo el proceso. Él fue nuestra inspiración y lo amamos.

Hay tantos recuerdos especiales que todos guardamos. Su gran entrada diaria y la cálida bienvenida que ofrecía a todos los que encontraba. Animando a México en la fiesta de visualización de la Copa Mundial de la Health Expo. El Desfile Mexicano de Passaic. Su primer lanzamiento para los Yankees de Staten Island. Largas cenas con muchos de sus compañeros en la cocina. Y, por supuesto, los momentos especiales que compartió individualmente con todos ustedes, incluidos partidos de fútbol, ​​juegos de golf e innumerables celebraciones.

Estos son los momentos que hicieron de Edgardo una persona tan especial, y los que todos podemos recordar con cariño. Todos fuimos realmente afortunados de compartir este viaje con su extraordinario espíritu. Y todos compartimos un profundo amor por él; uno que fue igualmente devuelto y compartido desinteresadamente con todos nosotros".