Critican la nueva serie de Selena Quintanilla

Redacción.



Los fanáticos de la cantante Selena han quedado con un sabor agridulce tras el tan esperado estreno de Selena: La Serie en Netflix, pues no les gusta el elenco de la misma y esperaban nuevos elementos sobre la vida de la fallecida artista.



“Fatal esta serie, esperábamos más definitivamente, la actriz fatal, no encarnó el papel y el carisma de Selena, a parte que estaba bien fea, ni de cara ni de cuerpo se parecía. Creo que fue un insulto a la memoria de Selena”, escribió Vane de Chicas en la cuenta oficial de la plataforma en Facebook.



La nueva serie está dividida en varias temporadas, la primera cuenta con nueve capítulos que se centran en su infancia y adolescencia, cuando la reina del Tex Mex comienza a descubrir la música y lo compleja que es su vida como artista al no tener tantas libertades.

La sensualidad y el estilo de Selena, más la increíble moda de 1990, eran una perfecta combinación para que ella luciera increíble con piezas complicadas.

“Lloré con la intro, esa canción cala en lo más profundo del corazón y pensé que toda la serie iba a ser así...Nada, una porquería completa, aburrida, los personajes todos vacíos”, agregó Kar Flores.



También muestra las dificultades de pobreza y el racismo que sufrió Selena (protagonizada por Christian Serratos) y cómo hizo todo por cumplir el sueño frustrado de su su padre Abraham (Ricardo Chavira) de tener una banda propia. Además, muestra su actitud controladora que mantiene a la banda enfocada, pero también el cómo asfixia a sus hijos.



Su orgullo y ambición están en el centro de la mayoría de los conflictos del programa. Por su parte, la que debería ser la protagonista de esta serie, según la escritora Alex Zaragoza, es una extensión de la comercialización ininterrumpida de la imagen y la historia de la estrella que finalmente ha aplanado su identidad y la ha convertido en un símbolo insípido del éxito latino.

Selena brillaba por sí misma, por lo que no le temía a los outfits estilo “extra” que brillaban por doquier, ya sea con piedras preciosas o purpurina.

“La plenitud de su identidad está en peligro de convertirse en una copia descolorida de su yo original”, escribe Zaragoza, señalando que la actuación de Serratos refleja esto, interpretándose como una actuación basada en la versión cinematográfica de López de Selena, y no en el propio ser humano.



Además, muchos aseguran que el resultado de la serie se siente ‘barato’, sin embargo el sentimiento se magnifica por un momento en el noveno episodio de la serie cuando Suzette hace una llamada telefónica -aparentemente inofensiva- a un fan para ver si está dispuesta a dirigir el club de fans.



‘Es un poco de ironía dramática lo que delata el juego: sabes que la mujer al otro lado de la línea va a decir que sí, así como sabes que el programa, si regresa, eventualmente mostrará a este fan en particular disparando y matando a Selena Quintanilla’, dice la escritora.

Aunque muchos fans critican cómo luce Selena en la serie de Netflix, la realidad es que ella así se veía en los inicios de su carrera, que terminó en 1995 tras su asesinato.