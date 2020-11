Sofía Aragón, ex Miss México, arremete en contra de Lupita Jones

Ciudad de México.

Sofía Aragón, quien concursó en el certamen Miss Universo 2019 bajo la tutela de Lupita Jones, expone presunta violencia simbólica en su paso por este certamen de belleza.

A través de un IGTV la ahora también conductora de TV Azteca menciona que es la única reina en la historia de este concurso que no recibe apoyo económico de la organización, pues al ganar la corona obtienen carro, chofer y vivienda. Pero ella no.

"Lupita me dijo: para ti no hay dinero y haz lo que quieras", relata Sofía al asegurar que agotó todos sus ahorros para continuar con su preparación, pero llegó al punto de no tener para comer.

"Yo tengo endometriosis, un problema ginecológico, y tenía que ir a citas constantemente. Durante toda mi preparación no pude ir ni una sola vez. Le decía a Lupita, 'por favor necesito ir al doctor y me contestaba, 'sorry no hay".

Aragón aclaró que ha recibido apoyo de TV Azteca y que esta no es la razón por la cual no coronará a la siguiente reina. Pues al notificarle a Jones que el Centro de Formación Actoral (CEFAT) de esta televisora le ofreció ser conductora, la dejó de seguir en redes sociales y bloqueó, por lo que no ha sabido de ella desde el mes de enero.

"Lo platicaba con Ximena Navarrete hace unos días, la violencia simbólica más fuerte que viví fue dentro de mi preparación. Sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la única reina que lo ha vivido ni la última", compartió.

Además, expone que un amigo suyo la ayudó a gestionar un fideicomiso en Guadalajara, y que de ahí se pagaron maestros, equipajes de maletas y hasta un viaje a Nueva York de otras personas de la organización.

"Tienes que entender Lupita, que tú eres y has logrado lo que has logrado gracias a todas las reinas que han pasado por tu organización. Gracias a todos los sueños, a todas las ganas y al tiempo que le ponemos", advirtió.