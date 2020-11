Maribel Guardia se retracta tras defender a Eleazar Gómez

Ciudad de México.

La actriz y cantante Maribel Guardia se retractó luego de defender al actor Eleazar Gómez, quien está acusado de agredir y tratar de estrangular a su novia Stephanie Valenzuela.

Y es que hace unos días, Maribel dijo que le "costaba creer" que Eleazar hubiese golpeado a su novia.

“Quisiera ver las pruebas primero. Yo conozco a Eleazar y es un niño súper dulce, amable, cariñoso. Me cuesta mucho creer que sucediera algo así, pero ya saldrán las pruebas, por lo pronto mi experiencia con él es que es un niño amoroso”, dijo Maribel a los periodistas.

Estas declaraciones provocaron el enojo de sus seguidores, quienes criticaron a la costarricense por ponerse del lado del actor.

Luego de la polémica, Maribel grabó un video en el que dejó clara su postura, y se mostró en contra de la violencia contra la mujer.

“Estoy totalmente en contra de la violencia contra la mujer. El otro día saliendo de Televisa me preguntaron sobre Eleazar Gómez, y me dijeron que había tenido un problema con una novia, yo no sabía nada. Yo lo que dije fue sobre mi experiencia y convivencia con él. Llegando a mi casa me documenté y fue terrible ver las fotos de Stephanie, la víctima, me dolió mucho como mujer. Hay que parar la violencia contra la mujer”, dijo la cantante.

De igual forma, Maribel indicó que Eleazar debe pagar las consecuencias de sus actos, en caso de ser declarado culpable.

“En caso de que Eleazar resulte culpable, tendrá que pagar las consecuencias de sus actos. A una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa”, concluyó Guardia.