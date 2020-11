Detienen a Eleazar Gómez, de "Atrévete a soñar", por golpear a su novia

Ciudad de México.

El actor Eleazar Gómez fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la CDMX por presuntamente golpear a su pareja, reportaron diversos medios.



El exnovio de Danna Paola fue arrestado en un domicilio de la Colonia Nápoles, luego de que vecinos pidieran apoyo a las autoridades al escuchar los gritos de la mujer.



El actor, quien se dice intentó estrangular a la mujer, fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Alcaldía Benito Juárez.

Aunque no lo han confirmado, se especula que Gómez mantenía una relación con la modelo peruana Stephanie Valenzuela.



"No voy a decir si es mi novio o no. Hace muchos años que no presento un novio, mis últimas relaciones las mantuve en secreto porque así la gente no se mete. No voy a negar que lo conozco", dijo Valenzuela a un programa de Perú.

El también cantante ya había sido señalado de violento en ocasiones anteriores por una de sus exparejas, Vanessa López.