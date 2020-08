Verónica Castro defiende a su hijo Cristian

Ciudad de México.

Verónica Castro defendió a su hijo, Cristian, a quien han tachado de misógino, violento y hasta de haberla golpeado.

"Si no tiene nada bueno que decir, mejor no digan nada. Cállense ya, si no saben, no hablen", dijo la actriz durante una entrevista con Grupo Fórmula

La estrella de La Casa de las Flores aseguró que le pesa .que molesten a su hijo, y más diciendo mentiras y cosas ilógicas.

MIRA: Exesposa de Cristian Castro: "Me golpeó. Lo viví en carne propia"

"Que Dios bendiga a mi hijo toda la vida, y que también bendiga a estas gentes que tiene la boca tan sucia".

"Hablando de bocas, hay que taparse la boca, porque aunque no tengas coronavirus, y aunque no te vayas a infectar, puedes infectar a los demás", aseveró Verónica.

La actriz de Rosa Salvaje y Los Ricos También Lloran compartió que desde el año pasado ha sido muy golpeada por la vida, con el tema de su mamá, quien falleció .

"Sufrí mucho con lo de mi mamá. Y entiendo a mi hijo que lo sigue sufriendo, porque prácticamente era la mamá que lo cuidaba.

LEA TAMBIÉN: Cristian revela que el "Güero" Castro golpeaba a Verónica Castro

Hace unos meses, la presentadora Yolanda Andrade dijo que en una ocasión, Cristian golpeó tanto a Verónica Castro, que la actriz tuvo que ser ingresada en un hospital.

El cantante niega las declaraciones de Andrade, quien también afirma que fue pareja de Verónica hace 20 años.

Por otro lado, Gabriela Bo, exesposa de Cristian, afirma que ella sufrió violencia doméstica por parte del artista mexicano.