Ganadores de los Premios Juventud 2020

Estados Unidos.

Univisión logró organizar con éxito la edición 2020 de los Premios Juventud, en los que Bad Bunny se erigió como el mayor ganador con ocho galardones a pesar de las fuertes restricciones por la pandemia del coronavirus, que incluyeron hacer un espectáculo con números musicales sin audiencia.

La ceremonia se llevó a cabo con estrictas medidas sanitarias en el teatro Hard Rock Live, dentro del Seminole Hard Rock Hotel, en la ciudad de Hollywood.

El colombiano J Balvin también obtuvo varios galardones, entre ellos: artista "Más Trendy' del año.

Por su parte, Ricky Martin y Becky G fueron galardonados en la categoría “Agente de cambio”, ya que además de su trabajo artístico, ambos son activistas fervientes para los cambios sociales.

Pero además de presentar a los ganadores del año, la ceremonia de Premios Juventud estuvo cargada de grandes actuaciones musicales. La dominicana Natti Natasha encendió el escenario con su nuevo tema Qué mal te fue.





La ceremonia de entrega de Premios Juventud 2020 representa el primer esfuerzo por adaptar este tipo de espectáculos a la realidad de la pandemia del COVID-19.

El colombiano Camilo puso el toque romántico con su tema musical Favorito. Pitbull, por su parte, puso a saltar a todos con su canción I Believe That We Will Win.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a Selena Quintanilla. Las cantantes Greeicy, Danna Paola, Ally Brooke y Natti Natasha interpretaron varios éxitos para recordar a la reina del Tex-Mex en el 25 aniversario de su muerte.

El programa de Premios Juventud se realizó con estrictas normas sanitarias y contó con números musicales grabados en su mayoría.

Lista de ganadores:

Mejor LOL de los Premios Juventud 2020: Louie Castro

La coreo más hot: Daddy Yankee con su tema 'Que tire pa' 'lante'.

Premio Juventud porque 'Está en todas': J Balvin

La canción más pegajosa del año: Karol G y Nicki Minaj por 'Tusa'

La canción más picosa: Natanael Cano por 'Amor tumbado'

Premio por 'Triple Amenaza': JuanPa Zurita.

El Video con el mensaje más poderoso: J Balvin por 'Rojo'

Premio Juventud en la categoría 'De Pelos': J Balvin.

Premio Juventud al Legado Musical: A.B. Quintanilla

El cuarentema: Bad Bunny ft. Gabriela por su canción "En casita"

Agente de cambio: Ricky Martin

Influencer con Causa: El boxeador mexicano Canelo Álvarez

Premio 'El Traffic Jam': Anuel, Daddy Yankee, Ozuna, Karol G y J Balvin con la canción 'China'.

Agente de cambio del año: Becky G

La nueva generación regional mexicano: Natanael Cano

Premio 'Uña por Uña': Bad Bunny

'El Más Trendy' del año: Bad Bunny

Mejor concierto en casa: Sech – ‘#YouTubeAndChill concert’

Juntos Encienden Mis Redes: Karol G y Anuel AA

El Productor que Siempre Nombran: Chris Jedi & Gaby Music

De etiqueta: Bad Bunny

Sneakerhead: Bad Bunny