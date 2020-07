Gwyneth Paltrow reveló que aprendió truco sexual de la esposa de Rob Lowe

Los Ángeles, EEUU.

Las confesiones íntimas de Gwyneth Paltrow no dejan de sorprender, ahora la actriz reveló que otra mujer le enseñó cómo practicar sexo oral.

Hace unos días la fundadora de Goop confesó que Sheryl Berkoff, esposa del actor Rob Lowe, le enseñó algunos trucos de alcoba; esto durante una conversación con Lowe en su podcast “Literally!”.

Según contó, la actriz de Marvel conoció a Berkoff cuando era una adolescente, después que la primera estuviera a cargo del maquillaje de la madre de Paltrow, Blythe Danner, en el set de una película.

MIRA: Ricky Martin recibe una propuesta indecente de Mauricio Martínez en Instagram

"Fue en Florida. Conocí a Sheryl y me obsesioné de inmediato con ella", contó la intérprete.

“Primero que nada ella estaba saliendo con Keanu Reeves, que era mi crush en aquel entonces. Ella era tan cool… Y ella sabía que yo fumando cigarrillos a escondidas, así que venía a fumar conmigo detrás del remolque, y me enseñó cómo dar sexo oral.", contó Paltrow a Lowe, con quien ha compartido una amistad desde hace varios años.

"Fue genial que alguien me tratara como un adulto y me viera como una mujer joven y alguien que es sexual. Simplemente me hizo sentir tan libre", explicó Paltrow, y agregó que no creció teniendo conversaciones sobre sexo.

Rob Lowe y su esposa, Sheryl Berkoff.

La polémica actriz no dio detalles sobre lo que le enseñó Berkoff en aquel entonces, sin embargo, reconoció: "Se trataba menos de recordar la técnica, aunque estoy seguro de que la implementé la primera oportunidad que tuve".

ADEMÁS: Kanye West pide perdón a Kim Kardashian tras revelar detalles de su vida privada

Actualmente la artista del maquillaje Sheryl Berkoff mantiene su matrimonio con Rob Lowe, con quien se casó en 1991 y tuvo dos hijos.