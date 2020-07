Ricky Martin recibe una propuesta indecente de Mauricio Martínez en Instagram

México.

El actor Mauricio Martínez no tuvo la mejor reacción después de compartir una breve interacción que tuvo con cantante Ricky Martin a través de Instagram.

Al parecer Martínez quería presumir su charla con la estrella internacional, haciendo una captura de pantalla su charla y subiéndola a su perfil en la mencionada red social.

"Oye, saluda que no dormimos juntos", le dijo Ricky en tono de broma. Lo que probablemente no se esperaría es que el intérprete mexicano decidiera seguirle el juego y responderle con una afirmación subida de tono: "Porque tú no quieres".

Para terminar de avivar la polémica y el morbo, Mauricio ha acompañado la prueba gráfica de su breve intercambio con la estrella latina del siguiente título: "... Alguien tenía que decirlo".

La publicación hecha por Mauricio Martínez muestra su coqueteo con Ricky Martin.

Algunos internautas no se tomaron con gracias el gesto del actor, considerando que Martin está casado con el artista Jwan Yosef.

Ante la polémica el mexicano de producciones como Señora Acero y Porque el amor manda compartió varias capturas de los títulares asegurando que todo era una broma y no esperaba que no se lo tomarán tan enserio.

Hasta el momento Ricky Martin no se ha pronunciado al respecto, como tampoco lo ha hecho su marido Jwan Yosef.