¿Qué le pasó al físico de Zac Efron?

Estados Unidos.

El último proyecto de Zac Efron, en colaboración con el gigante de streaming Netflix, le ha llevado a dejar de lado su faceta interpretativa para adentrarse en el terreno de los documentales, viajando por el mundo para conocer otras culturas y explorar estilos de vida sostenibles y sistemas de energías renovables.

Al margen del actor, el otro gran protagonista de la serie 'Down To Earth' es su torso desnudo, que aparece en escena en el primer capítulo y sigue haciendo acto de presencia a lo largo de toda la primera temporada, en la que curiosamente se dan muchas situaciones que justifican que se quite la camiseta.

El atractivo físico del antigua estrella Disney sigue siendo innegable, pero muchos fans se están preguntando qué ha sido de los abdominales que lucía en la adaptación al cine de 'Baywatch' y la comedia 'Malditos vecinos'.

Zac Efron muestra su cambio físico en la serie documental de Netflix 'Dowt To Eart'

La explicación la ofreció el propio Zac recientemente, al desvelar que había renunciado a cultivar una musculatura de infarto que rivalizara con la de Dwayne Johnson mientras correteaban a orillas del mar.

"Para mí resultó muy importante hacer esa película, porque cuando acabamos me di cuenta de que no quería volver a estar en tan buena forma nunca jamás. Lo digo en serio, resultaba demasiado duro", confesó en una entrevista al programa 'Hot Ones' de Sean Evans.

Por otra parte, la frondosa barba que luce ahora, su pecho sin depilar y su pelo algo más largo han conquistado a la audiencia y han conseguido que en las redes sociales le otorguen el título de 'daddy', que hace alusión a su atractivo más maduro y alejado de la estrella juvenil en que se convirtió gracias a 'High School Musical'.

