Así gasta Marjorie de Sousa más de $17 mil dólares de la manutención que le da Julián Gil

El drama entre Julián Gil y Marjorie de Sousa sigue creciendo ahora que una supuesta lista de los gastos de la actriz venezolana fuera divulgada en las redes sociales a inicios de la semana.

Fue la hermana de Gil, Patty Ramosco, quien decidió hacer público cómo su excuñada se gasta la pensión de unos 400 mil pesos mexicanos (más de 17,000 dólares) que el actor entrega para cubrir los gastos de su hijo en común, Matías Gregorio.

A través de un video Ramosco mostró un desglose de algunos de los gastos de la actriz venezolana, siendo los más altos los de la niñera, por la cual paga 50,000 pesos; chofer, 15,000 pesos; súper y pescadería 7,500 pesos; farmacia, 3,000 pesos; trabajadora doméstica, 6,200 pesos; entre otros.

Entre los gastos de menciona que De Sousa llegó a hastar 30 mil pesos sólo en el cumpleaños de Matias y también pagó la documentación para llevar a las nanas del pequeño a Estados Unidos.

Además de esto, De Sousa le exigió a Gil un plan de ahorro para la universidad de Matías en donde se tiene que depositar $ 2,500 dólares al mes con tipo de cambio actualizado.

Marjorie de Sousa pide una elevada manutención para su hijo Matías, pero no deja que este conviva con su padre, Julián Gil.

La hermana de Gil reclamó el descaró de Marjorie, que pese a recibir el dinero ahora pretende quitarla la patria potestad al actor, aunque actualmente tampoco deja que el niño conviva con él.

Hace unas semanas Julián Gil compartió un video donde se mostraba indignado ante la nueva movida de su expareja, con quien ha estado en batalla legal por la custodia y manutención de su hijo Matías desde que este nació.

“¿Para qué yo quiero la patria potestad de mi hijo si no me sirve de nada?, hoy la tengo y solo me sirve para pagar pensión, pagar pensión, pagar pensión, soy una chequera.”, señaló el intérprete.

En el video Julián Gil menciona que decidió dejar México después que Marjorie de Sousa y sus abogados le amenazaran; “La señora tiene padrinos”, dijo aludiendo a las relaciones de la actriz.

Gil también recalcó que Marjorie de Sousa ha usado sus influencias para manipular la justicia a su favor, así que no le extraña que ella termine consiguiendo la patria potestad, aunque no haya razón de peso para ello.

