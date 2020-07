Kate Hudson: "Hollywood es demasiado sensible"

EUA.

La actriz Kate Hudson entiende perfectamente por qué una de las escenas de su famosa película 'Almost Famous', del año 2000, ha tenido que ser cortada en la nueva edición y, por tanto, eliminada oficialmente del nuevo musical de Broadway que se ha inspirado en la popular cinta, aunque claramente no comparta la decisión.



Como ha recordado ella misma en su última entrevista, en esa secuencia, a la ha calificado de "inocente", su personaje aparecía recibiendo un beso en los labios de su pretendiente mientras se encontraba inconsciente tras un consumo de drogas más alto de lo habitual.



En ese sentido, Kate es consciente de que ciertos sectores del público se han vuelto "excesivamente sensibles" en el contexto actual, pero al mismo tiempo ha arremetido sutilmente contra una industria del cine que, a su juicio, está demasiado preocupada por agradar a todas las audiencias y no provocar incomodidad de ningún tipo.



"Es una escena bastante inocente, en realidad, pero vivimos en tiempos de mucha sensibilidad. Y si la gente de verdad necesita ser 'ultra sensible' para no provocar susceptibilidades y molestar, pues sí, la decisión ha sido correcta. Pero sí creo que, en determinados casos, la industria y este negocio se han vuelto excesivamente sensibles a todo", ha reconocido la hija de Goldie Hawn en conversación con el diario británico The Independent.