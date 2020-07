Miguel Bosé censurado por Twitter tras apoyar el dióxido de cloro como tratamiento contra el coronavirus

México.

El cantante Miguel Bosé ha denunciado a través de su cuenta de Facebook la censura que afirma haber sufrido en Twitter a raíz de una publicación en la que felicitaba a Bolivia por utilizar supuestamente el uso del dióxido de cloro como tratamiento contra el coronavirus, algo que el ministerio de salud del propio país ha desmentido rotundamente.

Bosé afirma que su cuenta ha sido bloqueada y ha lamentado la "tolerancia cero" que Twitter ha demostrado, en su opinión, ante cualquier tipo de pensamiento diferente.

Sin embargo, en contra de lo que afirma el músico español, su perfil en la red social sigue disponible y la única medida que ha tomado la compañía al respecto ha sido eliminar el tuit en cuestión.

"Esta censura empieza a dar síntomas calcados de un régimen que ya viví en mi adolescencia", ha asegurado en su comunicado, en el que ha prometido que no conseguirán silenciarle. "Seguiremos en contacto por otras vías hasta que se agoten", ha añadido con cierto pesimismo.

Teorías conspirativas del coronavirus

En los últimos tiempos, el músico ha dado mucho de qué hablar por sus publicaciones apoyando distintas teorías de la conspiración, como los movimientos antivacunas o anti-5G, que relacionan esta tecnología con la propagación del coronavirus.

A inicios de junio Bosé, que afirma que el coronavirus es "la gran mentira de los gobiernos", arremetió contra las vacunas que se están desarrollando para tratar de frenar la Covid-19 y, en especial, contra la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI).

En un hilo de Twitter el cantante aseguró que GAVI, una iniciativa impulsada por la OMS, Unicef o la Fundación Bill y Melinda Gates, es responsable de vacunas fallidas que han causado muchas víctimas en todo el mundo.

Además, Bosé señaló que Gates, al que llama "el eugenésico", habló en el pasado de la posibilidad de que las vacunas portasen micro chips o nano bots para obtener información de toda la población mundial "con el fin solo de controlarla".

"Y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades", afirma el cantante español, que también se refiere al presidente del Gobierno, "Pedro Sánchez 'El Salvador'", que "acaba de hacerse cómplice de éste plan macabro y supremacista".

"Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES", concluyó cantante, que al comienzo de la pandemia perdió a su madre, Lucía Bosé, fallecida el 23 de marzo a consecuencia de la Covid-19.