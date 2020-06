Ex de Sofía Vergara le sigue amargando la vida con batalla por embriones

Estados Unidos.

Nick Loeb, ex prometido de Sofía Vergara, presentó una nueva demanda en el caso de los embriones que ambos congelaron en su relación, reportó The Blast.

En esta ocasión, Loeb presentó una demanda contra el Centro de Reproducción ART, laboratorio que almacena los embriones, acusándolo de negligencia médica.

Vergara y Loeb han estado involucrados en demandas de este tipo desde que separaron, pues el empresario ha querido dar vida a los embriones, a pesar de que cuando era pareja de Vergara, firmó un contrato en el que ambas partes aceptaron que no se podía dar vida a los embriones sin el consentimiento de los dos.

Loeb ha presentado demandas en diferentes partes de Estados Unidos con la intención de dar vida a los embriones, pero todas sus quejas han sido desestimadas.

En la demanda presentada recientemente, Nick argumenta que la razón por la que quiere dar vida a los embriones es su postura pro-vida y pro-paternidad. Afirma creer que "la vida comienza en el momento en que un óvulo es fertilizado por un espermatozoide".

Sofía Vergara y Nick Loeb estuvieron comprometidos entre 2012 y 2014.

Aunque las intenciones de Lobe pueden ir más allá del amor, ya que al dar vida a los embriones con los óvulos de Vergara esta se vería obligada a asumir la responsabilidad económica del bebé, algo que beneficiaría a Loeb considerando que muy posiblemente pedirá la custodia total él.

En 2019 Nick Loeb exigió a Sofía pagar sus gastos de abogados en este caso, que ascendían en aquel momento a $120,000 dólares, algo que ella se negó a hacer.

Vergara habló sobre sus problemas legales y su ex durante una aparición en mayo de 2015 en el programa de radio de Howard Stern. "Un niño necesita padres. No me imagino que alguien diga que es sensato traerlo al mundo cuando ya todo empieza mal para él", dijo en ese momento. "Sería tan egoísta".

La estrella de "Modern Family" y el empresario se comprometieron en 2012 y se separaron definitivamente en 2014. La batalla legal de la expareja comenzó cuando Loeb buscó el control de dos embriones que crearon en 2013, en un intento de tener un hijo a través de un vientre sustituto.

Actualmente Sofía Vergara está casada con el actor Joe Manganiello, con quien se casó el 22 de noviembre de 2015.