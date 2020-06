Natalie Portman celebra su cumpleaños ayudando a ex presas en EEUU

Estados Unidos.

La actriz Natalie Portman no ha dudado en celebrar su 39 cumpleaños realizando numerosas donaciones a la organización solidaria 'A New Way of Life', una entidad que trabaja en favor de las expresidiarias de Estados Unidos para ayudarles a reconstruir sus vidas fuera de la cárcel, facilitándoles en la medida de lo posible refugio, comida y oportunidades laborales.

A través de su perfil de Instagram, la intérprete ha anunciado que igualará todos los donativos que hagan sus seguidores hasta un límite de 100.000 dólares.

La estrella de cine ha aprovechado el anuncio que ha compartido en la plataforma para deshacerse en elogios hacia Susan Burton, fundadora de la citada asociación, a quien ha alabado por su compromiso con el bienestar integral de las mujeres y, en especial, con el de aquellas que se encuentran en un evidente riesgo de exclusión social y económico tras haberse visto privadas de libertad durante años.

"Desde que leí su biografía, he estado muy involucrada en el apoyo a la organización, que proporciona a las mujeres recién salidas de la cárcel un lugar seguro para dormir y la oportunidad de rehacer sus vidas. La gran mayoría de estas mujeres tienen hijos y han sido víctimas de abusos físicos o sexuales. En muchas ocasiones, cuando son liberadas no tienen recursos para salir de ese círculo vicioso que perpetúa el corrupto sistema penitenciario", ha escrito.

MIRA: Meghan y Harry se involucran activamente en la lucha contra el racismo

Esta misma semana, la oscarizada artista también alzaba la voz para expresar su apoyo al movimiento 'Black Lives Matter', así como a las manifestaciones que se han sucedido a lo largo y ancho de Estados Unidos -también en otras partes del planeta- para denunciar el racismo y la discriminación sistemática que todavía imperan en las sociedades occidentales.

De la misma forma, Natalie mostraba su respaldo a la iniciativa de reformar exhaustivamente los departamentos de policía, especialmente aquellos con notorios historiales ligados al abuso de poder.

ADEMÁS: Actor "The Flash" es despedido por mensajes misóginos y racistas