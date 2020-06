Meghan y Harry se involucran activamente en la lucha contra el racismo

Los Ángeles, EEUU.

Además de haber ofrecido su voz y la plataforma pública para criticar abiertamente el racismo que todavía impera en Estados Unidos y otras partes del mundo, ejemplificado en el primer país con la muerte de George Floyd a manos de un policía, la duquesa de Sussex, Meghan Markle, junto a su esposo el príncipe Harry, también se está implicando activamente en la lucha contra la discriminación que sufre la comunidad afroamericana a base de sus muchos contactos.

Tanto es así, que el matrimonio, según fuentes de su entorno, ha estado llamando a diferentes figuras de referencia y asociaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las minorías étnicas en América para coordinar esfuerzos y crear nuevas iniciativas con las que materializar las demandas que han venido quedando en evidencia con manifestaciones y protestas públicas.

"Se han mantenido en estrecho contacto telefónico con líderes de la comunidad y organizaciones de derechos humanos, pero lo han estado haciendo en privado para seguir jugando un papel relevante en la causa sin acaparar demasiado protagonismo. Como todos, los duques de Sussex quieren seguir aprendiendo y educándose gracias a aquellos con más conocimiento y experiencia", reveló un informante a la revista People.

Hay que recordar que la antigua actriz arremetió duramente contra la discriminación estructural que aqueja al colectivo durante un poderoso discurso a los nuevos graduados de su antiguo instituto en el que, asimismo, no dudó en rendir homenaje a las numerosas víctimas que ha dejado en tiempos recientes la brutalidad policial.

"Sinceramente, no estaba segura de qué tenía que decirles. Quería decir lo correcto y estaba nerviosa porque todo puede retorcerse. Luego me di cuenta de que lo único perjudicial que podía hacer era no decir nada, porque la vida de George Floyd importa, también la de Breonna Taylor, y la de Philando Castile, y la de Tamir Rice, así como las de todos aquellos cuyos nombres conocemos o desconocemos", reza un extracto de su emotivo mensaje.

