Billie Eilish casi se quita la vida por el ciberbullying que sufre siendo famosa

La cantante Billie Eilish, de 18 años, reveló que estuvo a punto de quitarse la vida mientras estaba de gira en Berlín, Alemania, en el 2018, por el acoso que sufrió en Twitter.

Durante una entrevista para la revista British GQ, Eilish contó que se puso a llorar sola en su habitación de hotel, pensando en las formas en las que podría morir, mientras veía comentarios negativos en la red social.

"Casi me quité la vida por (culpa de) Twitter hace un par de años", comentó.

La intérprete de "Everything I Wanted" dijo que decidió no hacerse daño al pensar en el daño que le haría a su madre, la actriz Maggie Baird, y en su hermano, el cantante Finneas O'Connell.

"Claramente quería estar sola, ya que tenía cosas en mi mente que estaba, más o menos, planeando. Y creo que ellos podían notarlo, así que en lugar de no ir, se fueron, pero mientras se iban, le enviaron un mensaje de texto al mánager del tour que estaba en el mismo hotel", relató.

Eilish dijo que su agente de la gira, Brian, con quien ha trabajado desde que tenía 14 años, acudió a su habitación y la ayudó a tranquilizarse.

Billie desistió de la idea de hacerse daño al pensar en su familia.

A príncipios del año, la estrella juvenil ya había hablado de las luchas del estrellato moderno y los peligros de las redes sociales.

Cuando la BBC le preguntó en febrero si leía los comentarios de Instagram, Eilish dijo: “No, no, paré como hace dos días. Literalmente hace dos días. Dejé de leer los comentarios por completo. Porque estaba arruinando mi vida. Una vez más."

Se siente indeseada

En la entrevista, la ganadora de varios premios Grammy habló sobre la imagen corporal y discutió por qué prefiere usar ropa holgada.

"No me considero deseable. Ninguno de mis novios ha conseguido que me sintiera así. Ninguno. Y el hecho de sentir que no tengo un físico deseable ha marcado mi vida", ha confesado.

Ella misma es consciente que esa percepción de su cuerpo ha influido en su forma de vestir, con prendas anchas que ocultan su figura, y la imagen pública que se ha construido ha contribuido en consecuencia a atraparla en un círculo vicioso, en el que no se atreve a ponerse cierto tipo de ropa porque cree que el público no la ve como una mujer.

"Me visto como me visto porque no me gusta pensar en ustedes-y me refiero a todo el mundo- juzgando [mi cuerpo] o su tamaño, pero eso no significa que en un futuro no me vaya a despertar un día sintiendo que me gustaría ponerme una camiseta de tirantes. Ya lo he hecho otras veces", ha señalado.

A pesar de que todavía es una adolescente, Eilish ha disfrutado de un ascenso meteórico a la fama desde que subió su primera canción a Internet en 2015.

Billie Eilish ganó cinco premios Grammy y se convirtió en la artista más joven en grabar un tema de James Bond con la canción No Time To Die .