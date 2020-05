Lucero y Mijares pasan la cuarentena muy cercanos para cuidar a sus hijos

México.

El exmatrimonio conformado por Lucero y Manuel Mijares están pasando la cuarentena en bastante cercanía por sus hijos en común, Lucerito y José Manuel.

Desde que los cantantes mexicanos decidieron divorciarse, tras 14 años de relación, han procurado mantener una relación cordial y hasta son vecinos, algo que les ha ayudado en estos tiempos de cuarentena.

En entrevista con Ventaneando, Mijares compartió cómo ha pasado la cuarentena, y aseguró que afortunadamente ha podido estar muy cerca de sus hijos, quienes se dividen entre su casa y la de su mamá.

“La convivencia ha sido padrísima”, declaró el cantante. Además, señaló que, aunque su casa y la de Lucero están muy cerca, sus hijos toman todas las medidas de protección y sanidad cuando lo visitan.

“Acuérdate que somos vecinos, entonces, de elevador a elevador hay 20 pasos nada más. De elevador a elevador se ponen su cubrebocas y su careta”, expresó.

Los hijos de Lucero y Mijares.

El intérprete admitió que tener tan cerca a sus hijos en estos momentos ha sido muy bueno: “Nosotros, tanto Lucero como yo, tenemos la fortuna de estar con ellos”, detalló.

Cuenta su historia de amor con Lucero

En otra entrevista con el portal Quién, Mijares dio detalles poco conocidos de su romance con Lucero, desde el día que se conocieron rodando la cinta Escápate conmigo (1987), aunque en aquel momento el cantante no hizo ningún avance debido a la edad de ella.

“Ahí conocí a Lucerito, cuando hacemos la película, ahí nos gustamos mucho y empezó algo, no hubo nada, yo siento que le gustaba y a mí me encantaba, pero estaba muy chiquita, tendría 17 años. Cuando la vuelvo a ver, tendría 25 y dije: 'Chúpale pichón, caray'”, reveló al medio a través de una entrevista por Zoom.

Pero Lucero no se la puso fácil. “Ella me la aplicó, como no pelé yo mucho en la película, me hizo darle vueltas, hasta que caímos… la estuve buscando, me decía 'háblame luego' y no contestaba", recordó.

Tras varios intentos fallidos Lucero y Mijares coincidieron en Guadalajara: "Dejé de buscarla, nos encontramos en un hotel, yo cantaba en una boda, temprano, y ella cantaba en el palenque. En la noche estuvimos platicando, con su hermano, toda su gente y la mía; a partir de ahí empezamos a salir”.

El cantante recuerda que un año después le propuso matrimonio a Lucerito durante un show. “El anillo se lo di… tuve un show en el Teatro Metropólitan, ahí le dediqué una canción y me pasé al piano, subió, se sentó junto a mí, ahí en un vasito le puse la cajita. Le dije: 'No lo abras enfrente de la gente'.”.

"Hasta que se fue a su lugar lo abrió, con señas me dijo: 'Chido, bien' (risas), no, sí estaba emocionada, ahí realmente empezó todo", agregó Manuel.

El intérprete también aclaró que cuando transmitieron su boda el 18 de enero de 1997, su semblante serio tenía una razón muy específica y no era de molestia.

“Yo estaba nerviosísimo, no estaba enojado, estaba sudando, me salía de la frente, pasó por donde tenía y me llegaba a los tobillos", explicó.

Los rumores de una crisis matrimonial iniciaron a finales de 2010 y para marzo de 2011 la pareja confirmaba oficialmente su separación.

No obstante, a pesar de terminar su relación amorosa, la amistad perduró, en particular para estar cerca de sus dos hijos, Lucerito y José Manuel.

“Ahora tenemos una extraordinaria relación, de mucho cariño, compartimos mucho tiempo con los niños, somos vecinos, estamos a 20 pasos, de elevador a elevador”, contó.