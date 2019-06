Lucero habla de su matrimonio "arreglado" con Mijares

México.

Lucero rompió el silencio sobre los rumores de una matrimonio arreglado con su ex Manuel Mijares.

Por años se ha especulado que los cantantes fueron unidos por Televisa para fines de lucro.

La pareja, separada en 2011, contrajo matrimonio en una ceremonia televisada el 18 de enero de 1997. Con más de 700 invitados y millones de espectadores en la televisión, el enlace llegó a ser la "boda del siglo" para los mexicanos.

Aunque su unión se dio hace más de 20 años, todavía se especula sobre un presunto arreglo con televisora.

En una entrevista la cantante y actriz con Mara Patricia Castañeda se refirió al tema, y aseguró que ella y Mijares se casaron felices, sin ninguna presión.

"“La boda pasó en la tele, pero nosotros nos casamos felices y cuando nos propusieron si se televisaba la boda dijimos que sí, pero no era el show de que nos casamos y por atrás nos aventamos los platos, me he reído mucho con lo que se ha inventado de leyendas urbanas de que sí firmaron un contrato Lucero y Mijares para casarse en la tele y ya luego divorciarse".







La cantante también mencionó que no esperaba que su matrimonio con Mijares, con quien tuvo dos hijos, fueron a terminar en divorcio.

"Pues obvio no, nunca en mi vida pensé que me iba a divorciar, nos divorciamos de años de casados."

- ¿Planes de boda?

Actualmente Lucero mantiene una relación con el empresario Michel Kuri, con quien lleva seis años de noviazgo.

Sobre sus planes de volver a pasar por el altar la diva dejo claro que actualmente no piensa en un matrimonio con Kuri.

"La verdad no nos hemos pensado en casar, no por falta de amor, ni de compromiso, ni de ganas, ni de estar juntos sino porque estamos supercontentos siendo novios”, reconoció.

La cantante defendió su preferencia de no querer casarse, ya que hay quienes los critican.

“Hay mucha gente que dice ‘qué ridículos que a los cuarenta y no sé cuantos digan que son novios’. Pero a ver ¿qué digo: mi viejo, mi señor, mi amante?", y añadió "Siempre va a haber opiniones y siempre hay gente que podrá decir ‘no hacen bonita pareja o sí hacen’ pero nosotros estamos tan felices, superfelices y la verdad que ya también en una edad con mucha madurez, muy completos en tantas cosas, con tanta estabilidad, aprendizaje, con tanto amor que nos tenemos que es mi máximo, es mi gran ilusión en la parte amorosa”, aseguró.