Lyn May revela detalles de su romance con Juan Gabriel

México.

La vedette mexicana Lyn May se animó a dar más detalles de su romance con el cantante Juan Gabriel.

En una entrevista en YouTube con el periodista Jorge Carbajal la famosa habló de las noches que pasó junto al fallecido cantautor.

Según ella, Juanga la "usó" para ocultar que era homosexual, algo que el cantante nunca aclaró en vida. "Me presentaba como su novia, porque él no podía decir que era gay"m dijo.

Lyn May dejó en claro que todo esto pasó en lo inicios de la carrera del intérprete de "Querida", cuando los dos se volvieron muy cercanos, pues hasta dormían juntos.

"Yo he dormido meses con Juan Gabriel. Pues él me acariciaba las piernas", para después agregar que el cantante le confesaba que sí llegaba a sentir algo con ella, pero nunca terminaron de concretar el idilio en el plano físico, " a la hora de la verdad, volaba el pajarito", dijo.

El romance falso de Juan Gabriel y Lyn May se dio antes que este fuera famoso.

Aunque hace tiempo hubo un rumor sobre que uno de los retoños de Lyn era fruto de la relación con "el divo de Juárez", ella lo negó todo, e incluso puso en duda la paternidad de los supuestos hijos biológicos de cantante.

"¡Ay! como chi**** con eso, la verdad no, Juan Gabriel no tiene hijos. Me cierro la vag*** de por vida sin Juan Gabriel tuvo un hijo, te lo puedo firmar.", añadió la polémica vedette.

