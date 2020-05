Muere Betty Wright, cantante y compositora de estrellas como Beyoncé y JLo

Estados Unidos.

La cantante de R&B Betty Wright falleció a sus 66 años este domingo 10 de mayo, según confirmaron sus familiares a medios locales.

El motivo del deceso de Wright, famosa por temas como “No Pain, (No Gain)”, no ha sido revelado, pero según apuntan medios estadounidenses, la famosa llevaba varias semanas enferma.

Al poco de su muerte, TMZ reportó que Wright había sido diagnosticada con un cáncer en el otoño de 2019.

Wright, a quien algunos en la industria de la música llamaron uno de los cantantes más subestimados de su tiempo, fue honrada recientemente en "Oneung" de TV One.

Betty Wrigth murió a sus 66 años.

MIRA: Muere Andre Harrell, el magnate de la música que descubrió a Puff Daddy

Betty, quien inició su carrera musical a sus 14 años, saltó a la fama en 1971 con la exitosa canción “Clean Up Woman” cuando tenía solo 18. La estrella también interpretó otros temas populares como “Tonight Is The Night”, “Shoorah Shoorah” y “Where Is The Love”, de las cuales esta última le valió un premio Grammy a la mejor canción de R&B.

Además de su propio éxito, Betty trabajó con muchos otros artistas y obtuvo más nominaciones al Grammy por coproducir los dos primeros álbumes de Joss Stone.

Otros artistas que se beneficiaron de los talentos de composición y producción de Betty incluyen a Beyoncé, Jennifer López, Michael Jackson, Stevie Wonder y Gloria Estefan.

ADEMÁS: Roy Horn, famoso mago de Las Vegas, muere de coronavirus

A Betty Wright le sobreviven cuatro hijos, Aisha, Patrice, Chaka y Asher. También fue madre de Patrick, quien murió trágicamente en un tiroteo en la Navidad (25 de diciembre) en 2005.