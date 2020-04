Muere el cantante Troy Sneed por coronavirus

Florida, Estados Unidos

El cantante de gospel nominado al Grammy, Troy Sneed, murió a los 52 años por complicaciones por coronavirus, informó The Hollywood Reporter.

Bill Carpenter, publicista del intérprete, aseguró que Sneed falleció la madrugada del lunes en un hospital en Jacksonville, Florida.

Troy obtuvo una nominación al Grammy por su trabajo en el álbum Higher (1999), de Youth for Christ.

Al inicio de su carrera, el cantante viajó por EU para cantar el evangelio con el coro de Georgia.

Sneed ayudó a formar Youth for Christ, coro de Georgia compuesto por miembros de 12 y 18 años.

Tuvo una participación con el coro en la película de 1996 The Preacher's Wife, protagonizada por Whitney Houston y Denzel Washington.

Se desempeñó como productor en "The Struggle Is Over", de Youth for Christ, que llegó al número uno en la lista de canciones gospel de Billboard en 2006.

Como solista, Sneed lanzó siete álbumes y tuvo varias canciones exitosas dentro del género del gospel, incluyendo "Work It Out" y "My Heart Says Yes", que alcanzaron el número dos en la lista de Billboard.

Troy Sneed y su esposa, Emily, comenzaron su propio sello discográfico, Emtro, donde firmaron a artistas como Alvin Darling & Celebration y el reverendo Rudolph McKissick.