Meryl Streep se deja ver sin maquillaje, cantando y bebiendo junto a sus amigas en divertida videollamada

Estados Unidos.

La oscarizada Meryl Streep compartió una divertida reunión virtual con sus amigas, las también actrices Audra McDonald y Christine Baranski, con quienes disfrutó de unos cócteles mientras lucían sus mejores batas.

Las famosas se reunieron en línea este domingo para celebrar el 90 cumpleaños del legendario compositor Stephen Sondheim y su gran contribución al teatro musical.

Streep y sus colegas cantaron algunos de los clásicos de Sondheim mientras disfrutaron de sus tragos favoritos.

La actriz de 70 años se sirvió lo que parecía ser un martini, su coprotagonista de "Mamma Mia", Baranski, de 67 años, optó por un vaso grande de rojo, y la diva de Broadway McDonald, de 49 años, bebió directamente de la botella.

Meryl Streep, Christine Baranski y Audra McDonald fueron parte de un especial benéfico organizado por Broadway.

MIRA: Kylie Jenner luce irreconocible durante cuarentena

En un momento durante la canción del musical "Company", Streep decidió seguir el ejemplo de su colega y en lugar de servirse whisky en un vaso tomó directamente de la botella.

Para muchos espectadores, la reunión de Streep, McDonald y Baranski, bebiendo y charlando con sus aspectos desaliñados retrató a la perfección la vida de muchos durante el confinamiento por el coronavirus.

ADEMÁS: Brad Pitt se burla de los remedios de Trump contra el coronavirus en "SNL"

El evento titulado “Take Me To The World: A Sondheim 90th Birthday Celebration” fue parte de una acción benéfica organizada por Broadway, y contó con grandes figuras del mundo del teatro, como Bernadette Peters, Patti LuPone, Donna Murphy, Mandy Patinkin, Brian Stokes Mitchell o Kelli O’Hara, entre otros tantos.

El evento, trasmitido en línea en Broadway.com y YouTube, también incluyó varios versiones de los clásicos de Sondheim interpretados por artistas como LuPone, Lin-Manuel Miranda, Neil Patrick Harris y Jake Gyllenhaal.

Las ganancias del concierto virtual beneficiarán a los artistas que luchan por acabar con la pobreza (ASTEP) durante la pandemia de coronavirus.

Kylie Jenner luce irreconocible durante cuarentena