Actriz de Mamma Mia! Julie Walters revela que sufrió de cáncer intestinal

La veterana actriz británica Julie Walters reveló este jueves a la BBC que se le diagnosticó un cáncer intestinal hace un año y medio y que lo había tratado con éxito.

La artista, de 69 años, explicó que tras una operación y después de haberse sometido a un tratamiento de quimioterapia la enfermedad había remitido.

Walters contó que hace 18 meses los médicos detectaron dos tumores en su intestino grueso después de que la actriz hubiera acudido a la consulta, en principio por "un ligero malestar" y, posteriormente, por síntomas como dolor estomacal, acidez y vómitos.

La intérprete se sometió a varias pruebas y recibió una llamada de los médicos mientras rodaba la película "The Secret Garden" en la que le pedían que acudiera a la consulta con urgencia.

En la entrevista con la BBC, Walters recordó además cómo se sintió cuando le comunicaron el diagnóstico: "Shock, lo primero de todo, me quedé en shock. Y pensé, 'vale'. Luego te aferras a lo positivo, que fue que el médico me dijo que se podía solucionar".

También rememoró el momento en que dio la noticia a su marido, Grant Roffey: "Nunca olvidaré su cara, empezaron a caerle lágrimas", reveló.

Walters junto a su compañera Christine Baranski en Mamma Mia! 2

El periodo de recuperación de la artista implicó que algunas de sus escenas del citado filme, que rodaba en ese momento junto con el actor Colin Firth, tuvieran que cortarse.

El cáncer le obligó también a perderse el estreno de "Mamma Mia! Here We Go Again".

Entonces, su agente explicó que la actriz tenía una hernia para mantener en secreto el diagnóstico de cáncer.

Julie Walters también es conocida por haber actuado en otros éxitos como "Mary Poppins Returns", "Billy Elliot" y "Harry Potter y la piedra filosofal", entre otros.