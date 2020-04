Danna Paola sigue pasos de Ester Expósito con explosivo baile de reggaetón

México.

La actriz Danna Paola parece haberse inspirado en su compañera de “Élite” Ester Expósito, quien logró ser viral con un baile de reggaetón subido a sus redes sociales.

Este fin de semana la también cantante publicó un clip donde también aparece bailando un tema de género urbano, pero mucho más atrevido que el de la española.

"Es sábado... mi cuerpo me lo pide", escribió la mexicana junto al video donde aparece bailando al ritmo del tema de J Balvin “Blanco”.

La grabación de la estrella mexicana, creada originalmente en Tik Tok y republicada en Instagram, fue comentada por el mismo Balvin, y ha generado más de 11 millones de reproducciones en dos días.

Danna grabó el video una semana después que Ester fuera furor en redes con su baile de reggaetón, video que la hizo la española más seguida en España, seguida de Georgina Rodríguez y Úrsula Corberó.

Danna se confiesa sobre el amor

En otra publicación hecha el mismo día del atrevido baile, la estrella también mostró su lado más sensible, al llorar mientras se confesaba con sus fans y reconocer que no le ha ido bien en el amor.

A través de Instagram Stories, Danna compartió una imagen en donde se veía un acercamiento a su rostro mientras lloraba y explicó el origen de esas lágrimas, y fue algo relacionado con el amor.

“¿Por qué estaba llorando? ¿por qué subí esa historia tan dramática? Estaba viendo una peli que me hace llorar a mares, en ridícula as fuc*, pero sentí muy bonito porque volví a creer en el amor”, expresó la intérprete.

“Vi The Notebook (Diario de una pasión), hace mucho que no la veía. Es hermosa”, comentó sobre la producción de Hollywood antes de reconocer que en el amor no le ha ido tan bien como podría pensarse.

“Yo creo que en ese tipo de amores y eso que me va fatal, pero si quieren llorar, pueden ver esa película es súper sanadora.”, agregó sobre el filme protagonizado por Rachel McAdams y Ryan Gosling.

Danna también recomendó otros títulos de películas románticas como: Los Puentes de Madison, Molino Rojo, Yo antes de ti, A Star is Born y Titanic.

Recientemente los rumores sobre un amor entre Danna Paola y Jorge López han ganado fuerza por la especial amistad que une a los jóvenes que viven un amor prohibido en la serie de Netflix.

La semana pasada Danna bromeaba sobre el especulado romance con el actor chileno.

“(Soy) su hermana con derechos, su prima, su esposa, su princesa de Disney... ¡su chiqueteta!", contestaba a un fanático que le preguntaba sobre su relación con Jorge.