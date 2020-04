Danna Paola: "En Monterrey se casan entre primos"

Ciudad de México.

La actriz Danna Paola no tiene nada contentos a buena parte de sus compatriotas mexicanos después de realizar un comentario acerca de la ciudad Monterrey durante la promoción de la nueva temporada de 'Élite', que ha corrido como la pólvora por la esfera virtual.



En una entrevista junto a su compañero de reparto Jorge López, que da vida a su medio-hermano en la serie de Netflix, a la intérprete y cantante no se le ocurrió otra cosa que restar importancia a la relación cargada de tensión sexual que mantienen sus dos personajes, Valerio y Lucrecia, utilizando como ejemplo a los ciudadanos de la capital del estado de Nuevo León para asegurar que allí las uniones endogámicas no resultan tan extrañas.



Sus palabras exactas fueron: "Eso pasa mucho en Monterrey, en México, allí se casan mucho entre primos y así. Es una locura". "Son cosas de Latinoamérica", añadió Jorge entre risas para zanjar el tema.



Obviamente sus palabras han dado pie a todo tipo de memes, desde los muy críticos a los burlones, y algunos compañeros de profesión que se han sentido directamente ofendidos le han exigido incluso que se disculpe. Por el momento, ella no ha salido a la palestra para pronunciarse al respecto y parece que prefiere esperar a que la polémica se diluya con el paso del tiempo.