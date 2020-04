Maribel Guardia llora por crisis del coronavirus

México.

La actriz costarricense Maribel Guardia es una de las figuras del espectáculo más optimista, siempre sonriente, sin embargo, hace días lloró toda la noche por culpa del coronavirus.

Guardia, de 61 años, reconoció que la actual pandemia que tiene paralizado al mundo, ha mermado su ánimo.

"Uno se deprime, son tantas noticias dantescas que aunque uno no quiera, te tocan el corazón", comentó la actriz.

"En la noche me la pasé llorando y al día siguiente me levanté muy deprimida y dije: no, no, no. Tengo que ponerle alegría a esto y verle el lado positivo", aseguró.

La estrella reconoce que su nieto José Julián es su motor para estar bien, y aunque no es fácil estar encerrada en casa ve el lado positivo del confinamiento forzado: tener más tiempo con él y su familia.

"Ha sido muy padre sentarnos todos a la mesa como hace mucho que no lo hacíamos, tenemos tiempo de platicar, de convivir. Luego yo andaba con mis giras de teatro, mi marido con el bufete de abogados y sus clases en la universidad, Julián con sus shows.", contó la diva radicada en México.

"Esta parte ha sido muy linda: comerme a mi nieto a besos que es un simpático. Con su inocencia, no sabe lo que estamos pasando", agregó.

El confinamiento, agregó Maribel, le ha permitido valorar más la vida y aunque es una mujer de fe que, todos los días al levantarse, da gracias a Dios por un día más, esto la obligó a ser más agradecida.

"Ayer salí y vi el árbol (del jardín) y me lo comía con la mirada. Uno no sabe hasta cuándo (disfrutará eso) porque escuchas unas historias. Tengo fans en Ecuador jovencitas... y tienen coronavirus. Una de ellas enterró a su abuelita de coronavirus y su papá está muy grave en el hospital", comentó con tristeza.

Imposible salir a abastecerse siendo famosa

Después de la última vez que acudió al supermercado para surtir su despensa, a Maribel no le quedaron ganas de volver.

Dijo que la gente se le aglomeró para solicitarle una foto, incluso la querían saludar de mano y besarla.

"Me arrepentí porque todo el mundo se me acercaba a tomarse fotos por más que les decía 'acuérdense del coronavirus', no, no, no, la gente se te acerca y te abraza y dije: no, qué barbaridad, no vuelvo", aseguró.

Se distrae en TikTok

Maribel Guardia se distrae jugando con su nieto, de quien pública sus travesuras en Instagram, además de no descuidar sus rutinas de ejercicio.

Por otro parte, la abuelita más sensual del entretenimiento recién descubrió la red social TikTok, donde también ha encontrado una válvula de escape a la calamidad que se vive en el mundo entero.