Los bailes del médico de TikTok, una cura al desánimo del coronavirus

Los videos bailando que un médico estadounidense viene publicando en redes sociales han servido de medicina al desánimo general en la pandemia del coronavirus.



Apodado el "TikTok Doc" por la popular aplicación de videos, el doctor Jason Campbell se ha vuelto viral en internet apareciendo con otros colegas del hospital haciendo simpáticas coreografías, que sirven para levantar mucho el ánimo.



Este médico de 31 años, residente de anestesia de un hospital universitario en Oregón (oeste de Estados Unidos), dijo a la AFP que está abrumado por la respuesta positiva que han tenido estos videos, inclusive de colegas de Nueva York, epicentro de la pandemia COVID-19 en el país.

"Cuando trabajas en medicina, ves muchas cosas serias y tristes todo el tiempo", dijo Campbell. "Necesitamos una forma de seguir siendo humanos, mantenernos cuerdos y tener una oportunidad de sonreír o reír, aunque sólo sean cinco minutos de un día de 12 horas", señaló.

Alegría en medio de la tensión



Campbell explicó que inicialmente comenzó a publicar estos videos para animar a muchachos, especialmente negros, a luchar por sus sueños, que supieran que ellos también podían ser médicos.



Sin embargo, los clips se hicieron rápidamente virales, resonando en un público mucho más amplio que claramente necesitaba animarse durante estos tiempos oscuros.



Su video "Corona Foot Shake" --el paso para saludarse sin usar las manos sino los pies-- ha sido visto cuatro millones de veces.



El viernes recibió un mensajes "de alguien que dijo que su esposa era una cardióloga que trabajaba con los equipos de respuesta de COVID-19 y que encontraba los videos muy refrescantes", celebró Campbell.



Otro mensaje vino de un paciente con cáncer de pulmón, que le agradeció por hacer más llevadera su cuarentena.



"La respuesta ha sido abrumadora, me han dicho 'Trabajo en la ciudad de Nueva York y me encanta ver tu video después de un largo día'", recordó el médico. "Otros dicen: 'mi familiar tiene el virus y vemos estos videos juntos mientras se recuperan'".



- "Contagiosos" -



Campbell indicó que muchos colegas médicos y enfermeros del hospital de Portland se mostraron inicialmente reacios a aparecer en los videos, pero después de ver las reacciones positivas se han unido a la diversión.



Los funcionarios del hospital han aplaudido también la iniciativa.



"La energía y el carisma del doctor Campbell son contagiosos", dijo la doctora Renee Edwards, jefa médica del hospital. "Es un médico muy talentoso que ha encontrado una forma única de incorporar el poder de la positividad en su trabajo diario, ayudando a levantar el espíritu de los pacientes y compañeros de trabajo por igual".



Los videos recibieron incluso el aplauso de la gobernadora del estado, Kate Brown.



Campbell, que ha publicado una docena de videos desde principios de marzo, dijo que su próxima rutina de baile, que actualmente está ensayando, es una petición especial de los hijos de uno de sus compañeros de trabajo.



"Va a ser un desafío en cámara lenta con la hija de uno de mis colegas", dijo. "Son múltiples movimientos en los que vas lento al principio y luego aceleras para volver al tiempo real".



En cuanto a sus planes una vez termine la pandemia, Campbell dijo que no tiene intención de parar. "La atención se centrará en conectar con jóvenes negros", dijo. "Y trabajar para mejorar la diversidad en la medicina a largo plazo".