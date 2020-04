Reese Witherspoon sufrió ansiedad y depresión postparto

EUA.

La actriz Reese Witherspoon confesó que ha luchado contra problemas de salud mental desde hace años, en una charla con la famosa Jameela Jamil para el podcast I Weigh.



"Definitivamente he tenido momentos insanos en mi vida. He llorado mucho en el piso de la cocina y mis hijos me pusieron sus peluches y me dijeron: 'Todo va a estar bien, mamá'", contó la celebridad, de 44 años.



"En definitiva tenía ansiedad; mi ansiedad se manifiesta como depresión, así que me ponía realmente deprimida. Mi cerebro es como un hámster en una rueda que no se sale; lo he estado manejando toda mi vida".



La estrella de Big Little Lies reveló que sus problemas de ansiedad se acrecentaron después de uno de sus partos; es madre de Ava, de 20 años, Deacon, de 26 años, a quienes tuvo con el actor Ryan Phillippe, así como de Tennessee, de 7 años, fruto de su relación con su actual esposo, Jim Toth.



"Tengo tres hijos y después de cada uno tuve una experiencia diferente. Con uno de los niños tuve un postparto leve; con otro, un postparto severo en el que tuve que tomar medicamentos bastante pesados porque simplemente no estaba pensando en absoluto, y luego tuve una niña con la que no tuve ningún postparto en absoluto", comentó.



"Tenía 23 años cuando tuve a mi primer bebé y nadie me explicó que, cuando dejas de darle pecho a un bebé, tus hormonas se van al baño. Me sentí mas deprimida que nunca en toda mi vida. Fue espantoso".



Añadió que ha tomado sesiones de terapia desde los 16 años, las cuales la han fortalecido desde entonces, por lo que ahora ha logrado sobrellevar sus problemas.