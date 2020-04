Belinda recuerda su primer desengaño amoroso con un integrante de RBD

México.

Han pasado suficientes años para que Belinda se sienta capaz de hablar en público de su primer gran desengaño amoroso que tuvo como protagonista al actor Christopher Uckermann, con que se dio su primer beso en la vida real y en la ficción.

"Me acuerdo perfectamente de todo, de ese momento. Nunca se me va a olvidar", ha confesado Belinda en una entrevista al programa 'Seguimos continuando'.

Las dos estrellas trabajaron juntas en la telenovela 'Aventuras en el tiempo' en 2001, cuando ella tenía 12 años y él 14, y de forma paralela vivieron un romance detrás de las cámaras que llegó a su fin cuando el intérprete le informó que había pasado página sin dignarse siquiera a verbalizar su decisión para darle una explicación.

Belinda y Uckermann trabajaron juntos en "Aventuras en el tiempo" en 2001.

MIRA: Belinda y Jared Leto revelan inesperada relación

"Voy a decirlo, porque me enojaba mucho. Cuando me cortó y terminamos, porque de repente ya no quería estar conmigo, me hizo así", ha desvelado la estrella del pop repitiendo el mismo gesto, haciendo la forma de una tijera con la mano, con que el componente del grupo RBD terminó su relación sin previo aviso.

"Y yo le pregunté: 'Me cortaste, ¿verdad?'. Imagínate, yo lloraba y lloraba y lloraba, y al día siguiente no quería ir al llamado", recordó.

Uckermann fue el primer beso de Belinda.

ADEMÁS: Irina Shayk sale con exnovio de Heidi Klum

Pese a que Belinda llegó a plantearse incluso dejar la serie, finalmente se impuso su profesionalidad. Irónicamente Christopher trató de reconquistarla más tarde, pero entonces ella había aprendido la lección y se negó a darle una segunda oportunidad.