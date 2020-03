Aislinn Derbez rompe su promesa y se muestra sin maquillaje en Instagram

Estados Unidos.

La actriz mexicana Aislinn Derbez decidió romper la promesa que había hecho de ausentarse de Instagram para “desintoxicarse”, pero el motivo merece la pena.

Derbez faltó a su palabra para poder agradecer a todos los buenos deseos que recibió por su 33 cumpleaños, celebrados el 18 de marzo.

“Ok.. dije que no iba a postear.. peeero olvidé que era mi cumpleaños jaja.. y he recibido las felicitaciones más hermosas de demasiada gente y eso me hace muy feliz y me llena el corazón así que les quería agradecer a TODOS.”, escribió la actriz de “La casa de las flores”.

“Este es uno de los años más importantes de mi vida y un renacimiento muy muy especial. Gracias a todos los que me acompañan en mi camino y me dan tanto amor”, añadió.

Junto al mensaje la hija mayor de Eugenio Derbez agregó una foto de sí misma sin una gota de maquillaje.

“Aquí les dejo mi foto de hoy sin maquillaje y ojos de felicidad de como me siento”, expresó.



La actriz recibió cariñosos mensajes de parte de sus allegados, entre los que destacó el hecho por su ex pareja Mauricio Ochmann, esto poco después que los famosos confirmaran que estaban separados reevaluando su relación.

Eugenio Derbez, padre de la actriz también le dedicó unas tiernas palabras en sus redes sociales.

“Hija, te amo y te admiro hoy más que ayer y menos que mañana.”, reza un extracto del mensaje del comediante mexicano.

“Otro año más haciéndome reír y cada vez sintiéndote más cercana! Eres una guía que amo tener en mi vida y te deseo que cada vez seas más y más feliz y no dejes de ser una chingona! TE AMO Y FELIZ CUMPLEAÑOS!”, le dedicó su hermano menor Vadhir Derbez .