Tom Hanks sorprende a los australianos durante su cuarentena por coronavirus

Gold Coast, Australia.

El actor estadounidenses Tom Hanks, confinado en Australia tras dar positivo por coronavirus, sorprendió en las redes sociales publicando una foto de una tostada con Vegemite, un producto típico de los desayunos en el país.

La estrella de Hollywood y su esposa, la actriz y cantante Rita Wilson, están aislados desde la semana pasada en la región de Gold Coast, en el este de Australia, después de haber dado positivo por el nuevo coronavirus.

El domingo Hanks publicó una foto enseñando dos tostadas llenas de esta pasta de fuerte olor que se elabora con levadura y con un sabor que no suele gustar a los extranjeros que no la han comido desde pequeños, como muchos australianos.

"¡Gracias al personal de ayuda! Cuidémonos a nosotros mismos y a los demás", escribió en Twitter el actor, que tiene varios Oscar, junto a una foto en la que se ve un tubo de Vegemite junto a un canguro de peluche.

Un mensaje que hizo reaccionar a los australianos.

"¿Dónde estaba el personal de enfermería cuando pusieron tanto Vegemite en esa tostada????", bromeó la actriz australiana Kirsty Webeck.

Hace unos días Rita Wilson compartió el playlist de temas con los que se entretiene para pasar estos días de cuarentena. La lista en Spotify tiene temas como "I Will Survive" de Gloria Gaynor o "I Want to Break Free" de la banda Queen.

Tom Hanks estaba con su esposa Rita Wilson en Australia para los preparativos del rodaje de una película de Baz Luhrmann sobre Elvis Presley cuando ambos dieron positivo por coronavirus y fueron puestos en cuarentena.